Titlen på Netflix’ seneste kendissatsning, der har Mila Kunis i hovedrollen, er ”Verdens heldigste kvinde”, og allerede her går det galt. For selv anskuet fra det kunstigst tænkelige perspektiv er der intet tilnærmelsesvis misundelsesværdigt ved filmens hovedkarakter Ani, medmindre man abonnerer på et antikveret syn på tilværelsen