1,4 millioner så mindekoncerten for Kim Larsen på DR1

Omkring 35.000 mennesker var mødt op for at se mindekoncerten "Som et strejf af en dråbe - Danmark synger farvel til Kim Larsen" på Københavns Rådhusplads, mens 1.434.000 fulgte koncerten foran skærmen.

Det skriver dr.dk på baggrund af oplysninger fra DR Medieforskning.

Sidste musiknavne meldt ud til DR's mindekoncert for Kim Larsen

Dermed er koncerten den mest sete udsendelse, siden Danmark måtte vinke farvel til VM, da Kroatien slog det danske fodboldlandshold ud af turneringen 1. juli.

Knap 2,1 millioner mennesker var samlet foran skærmene til ottendedelsfinalen ved VM, fremgår det af Kantar Gallup Seerundersøgelsen.

Mindekoncerten til ære for Kim Larsen blev vist på storskærm i Aarhus, Odense og Aalborg, hvor der var samlet henholdsvis cirka 8000, 3500 og 10.000 mennesker.

Det var dog tæt på, at DR måtte afblæse mindekoncerten. Prøverne blev afbrudt, da en af højttalerne, som vejer omkring tre ton, var ved at styrte ned.

Mindekoncert for Kim Larsen skabte fællessang over hele landet

Det fortæller Jan Lagermand Lundme, der er underholdningschef hos DR, til DR.

- Da jeg mødte søndag morgen, fik jeg at vide, at scenen var ved at brase sammen, fortæller han ifølge DR efter koncerten.

- Vi fik spærret sceneområdet af, så der ikke var nogen, der kunne komme til skade, og vi stoppede prøverne. Men så trådte gode kræfter til, og der kom en kæmpe kran ind, fortæller han.

Det, der lignede en aflysning, blev der taget hånd om i løbet af en time.

Larsen-koncert reddet af rockbrøl og et følsomt klimaks Folk strømmede til – og tårerne flød – da der blev holdt mindekoncert for Kim Larsen på Rådhuspladsen i København.

Den oprindelige plan for arrangementet var, at det skulle holdes i DR Byens studie fem, der også har haft X Factor finalen. Men sådan gik det som bekendt ikke.

- Det er på Rådhuspladsen, at vi hylder de danske helte. Og sådan én var Kim Larsen! siger Lundme til DR.

Til koncerten stod kunstnere som The Minds of 99, Caroline Henderson og Love Shop for at fortolke Larsens hits fra både Gasolin- og solotiden.