Indiana Jones-hat solgt for flere millioner på auktion

Der er flere og flere eksempler på, at politikere ikke forstår eller ser stort på armslængdeprincippet.

Hvis Sine Plambech og Janus Metz om 10 år laver endnu en film om dansk-thailandske ægteskaber, er der med garanti et stort publikum.

Spike Lee prædiker mod had i sin nye, vellykkede film, som vandt Juryprisen ved årets filmfestival i Cannes.

Annie er ved at miste tålmodigheden med sin kæreste, der dyrker en forsvunden rockmusiker mere end parforholdet.

Aarhus Byråd vedtog et budget baseret på urealistiske forudsætninger, mener økonomi- og indenrigsminister.

Som den gamle musicalklassiker handler brexit om to parter, der skal finde hinanden under vanskelige omstændigheder.

Gerningsmand løb hen til offer og affyrede mindst et skud fra pistol. Flugtbil er muligvis fundet udbrændt.

Særlige sygeplejersker skal bygge bro og forhindre, at især ældre patienter, psykiatriske patienter og mennesker med mange diagnoser falder mellem to-tre systemstole, når de udskrives.

DMI fastholder stormvarsel for det nordvestlige Jylland, men områder går fri, fordi lavtryk har rykket sig.

Kan komme til at tage flere år:

Solofilmen om Han er blevet lidt for pæn og overfladisk til rigtig at fænge, men den underholder pænt og forsvarligt med sin skøre kuphistorie.

Og et hoverboard fra "Tilbage til Fremtiden II" blev solgt for 30.000 pund, hvilket svarer til godt 250.000 kroner.

Til gengæld gik Anakin Skywalkers lyssværd fra Star Wars-filmen "Sith-fyrsternes Hævn" for 110.000 pund eller 924.000 kroner.

Men til manges skuffelse blev buddene ikke høje nok til at ramme mindstekravet, og så forblev jakken usolgt.

Hovedattraktionen var udset til at være en jakke, som Star Wars-karakteren Han Solo bar i filmen "Imperiet slår igen" fra 1980. Han Solo-rollen blev i øvrigt spillet af selv samme Harrison Ford.

Torsdag aften gik hatten da også for 320.000 britiske pund svarende til godt 2,7 millioner kroner på en auktion i London.

Man kan ikke sige Indiana Jones uden straks at få et billede frem af den karakteristiske hat på hovedet af skuespiller Harrison Ford.

Hatten, som Harrison Ford brugte under Indiana Jones-filmene, er blevet solgt for 320.000 britiske pund svarende til godt 2,7 millioner kroner på en auktion i London. Foto: AP

Budgetaftale sletter en række sparekrav, men der venter fortsat besparelser i Aarhus Kommune for 125 mio. kr. næste år.

Et net til at indsamle affald i rummet er blevet testet med stor succes.

Glem ikke vandhanen og køleskabshåndtaget i dine rengøringsrutiner. Her kan der gemme sig masser af bakterier, som kan føres videre rundt i køkkenet.

Du lader døren stå åben for it-kriminelle, som kan kigge med i din computer eller bruge dit internet, hvis du ikke sikrer dit netværk.

Der er flere ting, du selv kan gøre med en radiator, der ikke varmer, inden du ringer til en vvs-mand. Handyman Kuno Bonne giver sine råd her.

Volvos selvkørende konceptbil, kaldet 360c, er skabt til både at arbejde og sove i – og er tænkt som et alternativ til kortdistancefly.

Madrids Malasaña-kvarter er et stort udendørs kunstmuseum, proppet med en broget samling street art, der bidrager til kvarterets status som kreativt og mangfoldigt.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her