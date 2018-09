Efter anklager om overgreb: Netflix dræber Kevin Spacey i prisbelønnet serie

Sexanklager om overgreb på mindreårige og upassende opførsel har fyldt bag kulisserne til Netflix' egen prisvindende serie "House of Cards".

Det er seriens hovedperson Kevin Spacey, som har været beskyldt for en række overgreb. Det kostede ham rollen i serien. Nu har Netflix også afgjort skuespillerens karakters skæbne.

Netflix afslører med en teaser i et tweet, at hovedkarakteren Frank Underwood bliver slået ihjel i seriens sjette og sidste sæson.

I den 25 sekunders lange teaser befinder man sig ved Frank Underwoods gravsten. Karakterens kone, Claire Underwood (spillet af Robin Wright), overtog præsidentembedet fra sin mand i slutningen af femte sæson og står foran gravstenen.

»En ting skal du vide, Francis. Når de begraver mig, bliver det ikke i min baghave. Og når de kommer for at vise deres respekt, kommer de til at stå i kø,« siger hun i teaseren.

Anklager dropper sexanklager mod skuespiller Kevin Spacey

Lavinen af anklager mod Kevins Spacey startede i oktober. Den første i rækken af en lang række anklager var den nu 46-årige skuespiller Anthony Rapp, som stod frem i et interview til internetmediet Buzzfeed News. Han beskyldte Kevin Spacey for seksuelle tilnærmelser mod ham, da han var 14 år.

Skandalen udfoldede sig efterfølgende. CNN rapporterede, at en tidligere ansat anklagede ham for overgreb, mens otte nuværende eller tidligere ansatte på serien "House of Cards" beskrev, at Kevin Spacey skabte et giftigt arbejdsmiljø.

Teatret The Old Vic oplyste også, at mens Kevins Spacey var kunstnerisk leder, modtog de 20 klager om »upassende opførsel«.

Onsdag opgav anklagemyndigheden tiltalen for overgreb begået af Kevin Spacey pga. lovgivningens forældelsesfrist i Californien.