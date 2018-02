Friske seertal: Klar vinder i tv-duel mellem Liberty og Greyzone

DR's "Liberty" fik 860.000 seere.

TV 2's "Greyzone" fik 611.000 seere.

Kantar Gallups seertal er ude og viser umiddelbart en klar sejr til public service-giganten i Ørestad. Et flertal valgte at se tv-versionen af Jakob Ejersbos bestseller frem for TV 2's drama med terrortema.

Anmeldelse af "Liberty": ”Liberty” er en fabelagtig tv-serie DR har endnu engang bevist, at stationen går allerforrest, når der skal tænkes nye tanker om drama på tv.

I mange år var det sådan, at det kun var DR, der sendte seriel dramatik og noget tyder på, at ældre vaner kan have spillet en rolle for seernes prioriteringer.

Ser man på andelen af seere i alderen 20-60 år var der nemlig næsten lige mange seere til de to serier. TV 2 havde 356.000 seere, mens DR havde 358.000.

Man kan altså konkludere, at den store forskel ligger blandt seere over 60 år. Det er hos det ældre publikum, at DR har hentet den overbevisende sejr.

Anmeldernes vurderinger har været, at "Liberty" er den mest vellykkede serie. De samme anmeldere har det med at kritisere TV 2's "Badehotellet", og de er atter ude af trit med menig mand. Seernes kvalitetsvurdering er nemlig, at "Greyzone" er bedre end "Liberty". Den opnår karakteren 4,1, mens "Liberty" må nøjes med 3,9.

Det er værd at bemærke, at "Liberty" og "Greyzone" til sammen opnår et lavere seertal end "Badehotellet" præsterer på en mandag. Folkekomedien klemmer sig over 1,5 mio. seere. Det kunne søndagsdramaerne ikke matche.