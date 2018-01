Woody Allen afviser at have antastet adoptivdatter

Den verdenskendte filminstruktør Woody Allen afviser igen, at han skulle have begået overgreb mod sin adoptivdatter Dylan Farrow.

Allen anklager familien til sin tidligere kæreste og samlever Mia Farrow for at bruge MeToo-bevægelsen i Hollywood til at skabe fornyet røre omkring anklager, der allerede er blevet tilbagevist som usande.

- Selv om Farrow-familien kynisk benytter sig af muligheden for at bruge denne bevægelse, så bliver anklagen ikke mere sand i dag end den var tidligere, skriver den 82-årige instruktør i en udtalelse til blandt andet nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har aldrig misbrugt min datter, hvilket også blev konkluderet ved efterforskningen for et kvart århundrede siden, hedder det i udtalelsen.

Dylan Farrow har vakt opsigt med udtalelser til blandt andet tv-stationen CBS, hvor hun klager over, at hun i en årrække er blevet "ignoreret" og har stået over for en mur af skepsis med sine beskyldninger mod Allen.

- Hvorfor skulle jeg ikke være interesseret i at se hans fald, siger Farrow. Hun hævder, at hun blev seksuelt krænket af Allen i et pulterrum i 1992, da hun var syv år.

Allen har konsekvent afvist beskyldningerne, som er blevet efterforsket, og som aldrig har ført til en sigtelse. Filminstruktøren siger, at hans tidligere kæreste Mia Farrow har fået adoptivdatteren til at fremsætte falske anklager mod ham.

Sagen har tidligere vakt stor opsigt i amerikanske og internationale medier. Men et stigende antal skuespillere tager nu afstand fra Allen og hans næste film, efter at Hollywood er blevet præget af MeToo -bevægelsen.