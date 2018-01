Danskerne gik mindre i biografen i 2017

Top 10 mest sælgende biograffilm i 2017 1. Star Wars: The Last Jedi, USA 2. Skønheden og udyret, USA 3. Grusomme mig 3, USA 4. I mørket (Fifty Shades), USA 5. Alle for tre, DK 6. Vaiana, USA 7. Dunkirk, UK 8. Fast and Furious 8, USA 9. Boss Baby, USA 10. Dræberne fra Nibe, DK

Danskerne var knap så ivrig efter at sætte sig i biografernes røde stole i 2017.

For selvom at de danske biografer solgte 12.462.000 billetter sidste år, betyder dette en tilbagegang på 7,4 pct. i forhold til 2016. Det skriver Brancheforeningen Danske Biografer (DB) i en pressemeddelelse.

Med 478.249 solgte billetter blev ”Star Wars: The Last Jedi” – måske ikke så overraskende - årets højdespringer.

Generelt var det de udenlandske film, som i 2017 var bedst til at få danskerne i biografen.

På top 10-listen er det kun lykkedes for to danske film at komme med.

Således indtager ”Alle for tre” instrueret af Rasmus Heide femtepladsen med 325.015 solgte billetter, og ”Dræberne fra Nibe” instrueret af Ole Bornedal kommer lige akkurat ind på en tiendeplads med 255.587 billetter.

DB er dog ikke bekymret for udviklingen og betegner 2016 som et gennemsnitligt år for biograferne.

Der manglede et ”gigahit”, som kunne tiltrække om imod en million danskere. Det skete ikke i 2017, og det kan betyde forskellen på et godt og middelmådigt år, oplyser DB sammen med Foreningen af Filmudlejere i Danmark.