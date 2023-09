Begyndte for to år siden

Sagen begyndte i september 2021, hvor Jens Haaning lånte 532.549 kr. af museet Kunsten i Aalborg, der som kontanter skulle indgå i to kunstværker. Men da museet modtog værkerne fra Haaning den 22. september 2021, fik det to tomme billedrammer uden pengesedler i.

Siden har museet sagsøgt kunstneren for at have brudt den oprindelige aftale, der indebar levering af to værker, som ved indramning af kontanter skulle illustrere en årsindkomst i Danmark og en ditto i Østrig.

Men i processen kom Jens Haaning frem til, at han ville lave et helt andet værk. Et værk, som skulle illustrere de dårlige arbejds- og lønforhold, han havde som kunstner.

»Jeg diskuterede det med mig selv. Først sagde jeg: ”Jens, det gør du simpelthen bare ikke – tager deres penge. Men jeg havde på fornemmelsen, at der var et kunstværk i at gøre det”,« fortalte Jens Haaning i Københavns Byret i august.