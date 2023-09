Arkivarer har fundet Tordenskiolds noder efter detektivarbejde

- Det er et ret usædvanligt fund, fortæller arkivar Adam Jon Kronegh, der også er kendt for at løse arkivmysterier i tv-serien Forsvundne arvinger.

- Vi har allerede været igennem rigtig mange skibsjournaler her i Rigsarkivet, og vi har aldrig fundet noder før, siger han i en pressemeddelelse.

Arkivarerne satte alt ind på at finde ud af, hvorfor noderne stod i logbogen og hvilket skib, der havde ført journalen.

Efter først at have fulgt et blindt spor, bemærkede arkivarerne, at skibsjournalen virkede som en kladde uden officielle stempler og med udstregninger og rettelser.