Olafur Eliasson har modtaget fornem international kunstpris

I 2003 udstillede han sit ”Weather Project” på Tate Modern i London, hvor en stor glødende sol trak to millioner mennesker til museet.

I 2008 lavede han et vandfald under Brooklyn Bridge i New York, som han kaldte ”Waterfalls”, og han har også været med til at bygge et koncert- og kongrescenter i Reykjavik, hvor spejle, lys og vejret spiller en vigtig rolle.

Olafur Eliasson er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi.