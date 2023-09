Den slags kommentarer bunder i striden mellem brødrene og 3F på grund af forholdene for personalet på restauranterne Brdr. Price og A Hereford Beefstouw, der lige nu arbejder uden overenskomst.

Kritikken bliver afvist af Adam Price, der skriver på Instagram, at programmet er »optaget længe før overenskomstforhandlingerne omkring vores restauranter brød sammen.«

»Det kræver en ekstrem naivitet at forestille sig, at vi kunne finde på (og at DR ville tillade...) at bruge den bedste sendetid til at kommentere indirekte på en aktuel situation,« skriver han og fortsætter:

»Vi har i programmets 15-årige historie gjort grin med os selv og alle tænkelige autoriteter og institutioner. Jeg vælger personligt at tro på, at seerne sagtens kan se, at ”Spise med Price” er et humoristisk madprogram, der tager maden alvorligt, men ellers joker med rigtig meget.«