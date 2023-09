Så er ventetiden forbi. Næsten. Fredag den 20. oktober sker det, som fans næsten ikke har turdet håbe på:

»Jeg føler, at jeg bør stå op, når jeg fortæller det her,« udbrød den 80-årige Mick Jagger, sprang op fra stolen og nærmede sig energisk scenekanten, ligesom han gør under koncerterne med sit band The Rolling Stones.