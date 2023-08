Det er et velkendt ansigt, der bliver en del af den kommende sæson af underholdningsprogrammet ”X Factor”.

Sangeren Oh Land vender tilbage for at blive en del af dommertrioen, der i forvejen tæller Simon Kvamm og Thomas Blachmann.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Dorte Borregaard, der er underholdningsredaktør på TV 2, kalder det ”en meget stærk dommertrio”.