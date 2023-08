Lars von Trier er manden bag prisvindende film som ”Dancer in the Dark”, ”Melancholia” og ”Idioterne”.

I et opslag på Instagram tidligere på måneden skrev Lars von Trier, at han søger en kæreste eller muse.

- Uden at jeg ved det mindste om sociale medier, søger jeg en kvindelig kæreste skråstreg muse, lød det fra Lars von Trier i videoen i opslaget.

Lars von Trier har tidligere skabt forargelse med kontroversielle udtalelser.

I 2011 blev han smidt ud af filmfestivalen i Cannes og erklæret persona non grata.

Det skete, efter at han på et pressemøde sagde, at han forstod Adolf Hitler, og at han sympatiserede lidt med ham.

Han beklagede udtalelserne, som han beskrev som et forsøg på at være humoristisk.