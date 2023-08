Begge hævder, at musikeren, som de kom i kontakt med af arbejdsrelaterede årsager, forgreb sig på dem seksuelt, da de var børn, hvilket især skulle være foregået på ranchen Neverland, som Michael Jackson ejede frem til sin død i 2009.

En retssag på baggrund af anklagerne blev i 2021 afvist for anden gang med begrundelsen om, at Michael Jacksons virksomheder MJJ Productions Inc. og MJJ Ventures Inc., som han var ene ejer og aktionær af, ikke kunne forventes at beskytte børn på samme måde, som det må forventes af eksempelvis spejderorganisationer eller kirker.