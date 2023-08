Britney Spears skal skilles efter 14 måneders ægteskab

Sidste år gjorde hun comeback, da hun samarbejdede med poplegenden Elton John om sangen ”Hold Me Closer”. I juli udgav hun sangen ”Mind Your Business” med rapperen Will.i.am.

”Hold Me Closer” blev Britney Spears’ første udgivelse, efter at en domstol i Los Angeles i 2021 besluttede, at hendes far, Jamie Spears, skulle afsættes som hendes værge efter 13 år.

Ifølge Rolling Stone udtalte Britney Spears i 2021, at værgemålet forhindrede hende i at blive gift og få børn.