For nylig kunne den 81-årige Martha Stewart prale af at være den hidtil ældste forsidemodel i badetøjsudgaven af det amerikanske magasin Sports Illustrated. Et eksempel på, at skønhedsindustrien er klar til at favne kvinder, der er blevet ramt af tyngdekraften.

Men en forside på modemagasinet Vogue har fået flere til at spekulere på, om alder kun er et tal, hvis man ligner noget andet end det, der står på dåbsattesten.