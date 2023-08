Provokunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard, der ødelagde et Asger Jorn-kunstværk i Silkeborg ved at lime et billede af sig selv fast på værket, skal et år i fængsel for sit hærværk.

Det har Vestre Landsret tirsdag afgjort, og den nedsatte dermed byrettens oprindelige dom på halvandet års ubetinget fængsel.

Ibi-Pippi