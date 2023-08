Store dagblade advarer mod et forbud mod koranafbrænding

Er det rimeligt at forsøge at begrænse borgernes ret til at brænde Koranen af foran udenlandske ambassader for at værne om Danmarks omdømme i andre dele af Verden?

Nej, mener lederskribenterne i både Berlingske, Jyllands-Posten og Politiken, som tirsdag alle fokuserer på regeringens ønske om at finde et juridisk værktøj der kan dæmme op for koranafbrændinger i Danmark.