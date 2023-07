Smukfest og politiet vægter samtykke og sikkerhed højt

- Vi bruger meget energi på at være synlige og få skabt et tryghedsaftryk, der går på, at man nemt skal kunne få noget hjælp, siger han.

Et vigtigt ord på årets dagsorden både for politiet og festivalen er samtykke.

- Vi vil prøve at oplyse om samtykkelovgivningen, der er kommet. Det gør vi for at beskytte de unge mennesker, så man netop ikke bliver udsat for sex uden samtykke, siger Finn Ellesgaard Nielsen, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.

Festivalens sikkerhedsorganisation består af cirka 4700 frivillige. Det dækker over crowd safety, sikkerhedsvagter, scenesikkerhedsfolk, et medicinsk beredskab, personer til at varetage trafiksikkerhed samt campingvagter.