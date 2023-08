Luk øjnene, og forestil dig en motionscyklist. Hvad ser du?

Der er gode chancer for, at du ser en midaldrende mand klædt i lycra. Men hvis det er tilfældet, kan det være, at du skal udvide din horisont.

Kvinderne har nemlig spændt hjelmen og klikskoene og er klar til at give baghjul.