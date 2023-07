Det bliver snart dyrere at streame musik via tjenesten Spotify.

Mandag melder den svenskbaserede musikgigant om prisstigninger i 53 lande – også i Danmark.

Musiktjenesten oplyser, at man vil udsende e-mails til eksisterende abonnenter om prisstigningerne. Herefter vil abonnenter have en en frist på to måneder, inden prisen automatisk stiger.