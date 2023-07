Jeg beundrer folk, der erlægger en hund plus en femmer med henblik på at se en udstilling på et kunstmuseum. Jeg nærer samtidig en næsegrus glæde over at opleve publikum prøve at afkode et udstillingsprojekt ved at læse stolpe op og stolpe ned af tekstmateriale i udstillingssalene.

Jeg bliver næsten rørt, når jeg overværer en