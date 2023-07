Først skal du være heldig at få tildelt en kode, der giver dig adgang til billetsalget. Dernæst skal du vente i en online ”lobby”. Så et ”venteværelse”. Og så den faktiske kø, hvor du måske er heldig at komme igennem til billetsalget.

»Det er jo en krig. Fuldstændig sindssygt.«

Sådan beskriver den 22-årige Freja Sadeghi det billethelvede, hun havnede i i sidste uge, da koncertbilletter til Taylor Swifts Eras Tour i Europa blev sat til salg.