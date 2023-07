Megastrejke i Hollywood: Det betyder strejken for dine yndlingsserier og film

»De har efterladt os uden nogen alternativer,« sagde fagforeningens direktør, Duncan Crabtree-Ireland, på et pressemøde torsdag den 13. juli, ifølge branchemediet Varity.

Det er første gang i 63 år, at der strejkes i samlet flok.

Jyllands-Posten har samlet et overblik over, hvad det kommer til at betyde for dine yndlingsfilm- og serier.