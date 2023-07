Da musikeren Natasja Saad pludselig døde i 2007 i en trafikulykke på Jamaica, ramte sorgen ikke kun hendes familie, venner og kollegaer, men også alle os, der troede på Natasja som kunstner. Her var en musiker, der kunne skrive hits med holdning. Her var en lyriker med autoritet og sproglig finesse. Her var et forbillede for unge piger