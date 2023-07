Amerikansk hitserie topper med 27 Emmy-nomineringer

Den amerikanske hitserie ”Succession” fra HBO Max løber med 27 nomineringer til årets Emmy-uddeling.

Det fremgår af listen over samtlige nomineringer til uddelingen af den amerikanske tv-pris Emmy, der finder sted den 18. september.

Ud over ”Succession” har to andre af HBO’s serier lagt sig i toppen af antal nomineringer. Der er tale om tv-serien ”The Last of Us” med 24 nomineringer og ”The White Lotus” med 23.