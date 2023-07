Joan Ørting fandt først sig selv, da hun havde været ensom i tre år 

»Jeg er meget optimistisk. Det er forældet at måle kærlighed på, om man har en partner eller ej. I dag har vi lært, at kærlighed først og fremmest skal findes til os selv, før den kan eksistere med andre. Så jeg ser det egentlig som en meget kærlighedsfuld handling, at så mange danskere er begyndt at dyrke sig selv og vælge sig selv til. Også fordi det handler om at tage ansvar for eget selvværd. Tidligere var der mange, som søgte det i en partner, som de ikke fik i barndommen eller kunne give sig selv, for eksempel fysisk kontakt, verbal anerkendelse eller generel interesse fra forældrene. Men vi kan ikke forvente, at andre vil give os det. Jeg plejer at sige, at vi selv skal fylde vores kærlighedsbeholder op, så når så mange danskere lever alene i dag, er det et udtryk for, at de er begyndt at ville lære sig selv at kende og tage sig selv alvorligt.«