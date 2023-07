Det vil være en omgåelse af sandheden, hvis man ikke skildrer 90 år som en høj alder for et menneske. Således må billedkunstneren Poul Pedersen nu omsider vel kunne betragtes som en moden herre – også uden fare for at støde ham på manchetterne. Det sidstnævnte udtryk hører man ikke ofte mere, men det virker ikke desto mindre naturligt at