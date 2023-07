BBC har suspenderet tv-vært i foto-sag

Fredag bragte den britiske avis The Sun en historie om, at en BBC-vært har betalt over 35.000 pund - svarende til over 300.000 kroner - til en person på 17 år for seksuelle billeder.

Avisen skrev, at familien til den unge person havde klaget til BBC i maj. Familien blev ifølge The Sun forundret over at se, at tv-værten stadig var på skærmen. Derfor gik familien til The Sun.

I en intern mail sendt til medarbejderne på BBC skriver tv-stationens generaldirektør, Tim Davie, at han er i kontakt med familien, som The Sun har talt med.