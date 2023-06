De seneste år har forskellige danske kunstmuser enten vist os soloudstillinger med Anna Syberg og Alhed Larsen eller udstillinger, der har fokuseret på de lokale forhold i Kerteminde og Faaborg. Brandts præsenterer os nu for en helt ny synsvinkel: De tre par Johannes Larsen/Alhed Larsen, Sigurd Swane/Christine Swane og Fritz Syberg/Anna Syberg sat op over for hinanden i samme rum suppleret af brevmateriale og fotografier.