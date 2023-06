Samtykke er på dagsordenen ved festivals dialogpunkter

Dialogpunkterne er bemandet af folk fra Sex & Samfund, DareGender og Everyday Sexism Project.

Det er både uddannede frivillige og medarbejdere fra de organisationer, man kan støde på, hvis man henvender sig.

- Vi oplever, at det her sted udfylder et hul, hvor gæster kan gå hen og snakke både med os og hinanden, som de ellers ikke har haft mulighed for de tidligere år, siger Mika Juul Christoffersen.

Roskilde Festival er, når den står på, Danmarks fjerdestørste ”by” med 130.000 deltagere. Derfor håber man på at kunne bidrage til en større kulturændring i samfundet, hvor dialogen spiller en nøglerolle.

- Vi er som festival så store, og vi har med så mange nye generationer at gøre, at vi kan være med til at påvirke en adfærd uden for festivalen også, siger vicedirektør Christina Bilde.

- Det kan vi både gøre direkte ved at have de samtaler, men også bare ved at sætte det på dagsordenen.