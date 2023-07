Et liv i tabloidavisernes søgelys

Vejen til stjernestatus begyndte, da hun som 16-årig indledte sin modelkarriere.

Hun arbejdede for store mærker som Armani og Versace og var for det meste at finde i storbyer som New York, Paris, Milano og Berlin.

I 1985 fandt hun vej til biograflærrederne, da hun i sin debutfilm ”De frygtløse” spillede over for Arnold Schwarzenegger.

Det gav hende smag for skuespillergerningen, og flere film fulgte efter.

Førnævnte ”Rocky IV” blev et stort hit og indtjente over 300 millioner dollar globalt.