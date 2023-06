I fjor var Irmapigen på Roskilde Festival, og i weekenden som metaltøs på Copenhell-festivalen. Begge steder med en smøg i munden og en bajer i hånden. Hun har også været til landskamp. Forholdsvis sundere med et dannebrogsflag i stedet for fadøl i hånden, men med et regnbuefarvet anførerbind, som hun garanteret ved, har været kontroversielt i landsholdsregi.