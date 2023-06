Susanne Bier hædres med dansk pris: Særlig kærlighed over det danske

Hædersprisen er blot en ud af mange prestigefyldte priser, som den 63-årige filminstruktør har modtaget.

Susanne Bier opnåede for alvor international succes med filmen ”Hævnen” fra 2010, der vandt både en Golden Globe og en Oscar for bedste internationale spillefilm samt en European Film Award for bedste instruktør.

Hun er den eneste kvindelige filminstruktør i verden, der har vundet både en Oscar, en Golden Globe, en Emmy og en European Film Award.

Men der er noget ved Svends Hæderspris, der er helt særligt.

- Tror du ikke, vi alle har det sådan, at det er skønt, at omverden anerkender os, men vi vil enormt gerne have, at familien gør det.

- Sådan har jeg det også med denne pris. Det betyder virkelig meget for mig, hvad danskerne tænker om det, jeg laver, siger Susanne Bier.