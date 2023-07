Køn har fyldt meget for museumsdirektør - nu gælder det Jorn

Hun blev i en tidlig alder museumsinspektør på Skagens Kunstmuseer i 2009 og efterfølgende på Skovgaard Museet i Viborg. I 2014 blev Julie Rokkjær Birch ansat på det daværende Kvindemuseet i Aarhus. Også som museumsinspektør. Her blev hun direktør i 2019. Her har hun stået i spidsen for en større transformation af museet, der undervejs i 2020 skiftede navn fra Kvindemuseet til KØN - Gender Museum Denmark. I tiden med Julie Rokkjær Birch som direktør har museet slået sin rolle fast i offentligheden som Danmarks synlige og kvalificerende platform for køn, ligestilling og mangfoldighed.