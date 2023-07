Man skal vide, at han står der. Løvet hænger tungt over busten. Først når man er helt tæt på soklen, træder indskriften frem, og det står klart, at det ikke er nogen tilfældig mand, som er placeret her tæt på landevejen mellem Roskilde og Holbæk. Tværtimod: Zinkbusten er endnu et eksemplar af den mand, som indtager den ubestridte førerplads som den person i danmarkshistorien, der er hyldet med flest mindesmærker.