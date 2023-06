For en måned købte et amerikansk museum et værk af danske kunstmaler Vilhelm Hammershøi for 62,8 mio. kr. på auktion i New York. Det blev samtidig rekord som det dyreste danske maleri nogensinde.

Om kort tid kommer et af de tidligste værker af den verdensberømte dansker på auktion i København. Her har auktionshuset Bruun Rasmussen fået opgaven at sælge det, der betegnes som kunstnerens første portræt. Motivet er søsteren Anna Hammershøi, og værket bliver betegnet som »gådefuldt«, er usigneret og formentlig malet i 1883, da Vilhelm Hammershøi var 19 år.