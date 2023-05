I 2022 vendte Distortion tilbage efter to år med aflysninger pga. corona. Da var festivalen opmærksom på at forsøge at undgå, at særligt unge mennesker skulle bringe festlighederne ud af kontrol. En tendens, som man bl.a. havde oplevet ved en række koncerter i Tivoli.

Det var da heller ikke alle, der var glade for at se Distortion genopstå. Bl.a. sendte Indre By Lokaludvalg et brev til Teknik- og Miljøudvalget, hvor beboerne opfordrede politikerne til at afvise Distortions ansøgning om at holde festivalen.

»Vi får som bydel kun negative ting ud af at lægge ryg til Distortion. Gadefesterne er skabt for at lave fest, larm og ballade, og det tilfører ingen livskvalitet for os beboere. Kun støj, møg og overpissede gader,« sagde formanden for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann, dengang til B.T.