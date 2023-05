Da signaturen bag denne anmeldelse var ganske ung, opsøgte jeg en lokal kunstskole med henblik på at styrke mine færdigheder som kunstmaler. Underviseren i maleri var så frankofil, at han udtalte den britiske maler Francis Bacons efternavn som »Ba-kóng«. Med andre ord: Der blev ikke efter underviserens mening lavet plausibel kunst uden for Frankrigs grænser.