»Det begyndte jeg at gøre rigtig meget. Jeg kunne mærke, at det blev en belastning for mine omgivelser og min familie, og jeg havde sgu ikke kontrol over det. Det var jeg lidt flov over.«

Da Thomas Helmig besluttede sig for endegyldigt at stoppe med at drikke, gik han i behandling hos Anonyme Alkoholikere.

»Mit misbrug af alkohol var, når jeg var alene. Jeg drak for at mærke noget. Min terapi handlede meget om at være i de følelser, jeg nu engang har. Jeg har altid haft lettere ved at lade som om, jeg har det på en anden måde. Ved at drikke kunne jeg mærke mig selv.«

Programmet har han fulgt slavisk, og han har »fået det 100 gange bedre«, fortæller han.

»Jeg går der endnu, og jeg mødes en gang om ugen på zoom med flere, jeg har været i behandling med og snakker om, hvordan det går,« fortæller Thomas Helmig.