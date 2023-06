De spiller psykopatiske finansmænd i ”Exit” – og bliver kontaktet af den norske finanselite og deres trofækoner

»Er netop gået i gang med at se ”Exit”. Og har et forfærdeligt gensyn med de typer, som jeg serverede for på Café Zeze. Jeg hadede dem af hele mit jyske provinshjerte.«

Beskeden tikker ind på mobilen, mens jeg sidder i toget fra Aarhus mod København, og er fra en veninde, der ved, at jeg er på vej til et interview med to af