Heller ikke Varietys anmelder Owen Gleiberman har mange rosende ord til overs for den nye Indiana Jones-film.

- ”Indiana Jones and the Dial of Destiny” er et pligtskyldigt, men i sidste ende ret glædesløst stykke nostalgisk humbug, skriver han.

Dog mener The Guardians anmelder Peter Bradshaw, at den har både sjove elementer og ”fortællende opfindsomhed”. Han giver filmen tre stjerner ud af fem.

Historien om Indiana Jones blev skabt af George Lucas og Steven Spielberg i 1970’erne.

Den første film, ”Jagten på den forsvundne skat”, udkom i 1981 med Harrison Ford i hovedrollen som arkæologiprofessoren Henry Walton Jones, der altid bærer hat og er rædselsslagen for slanger.