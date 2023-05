17/05/2023 KL. 16:00

D-A-D vil skabe »en ordentlig grisefest« på Solkysten

Et vildt rockband er det næste i rækken af store danske musiknavne til at optræde i tyrefægterarenaer på Costa del Sol. Her glæder en fastboende dansker sig til gensyn med bandet, hvis legendariske logo hun fik tatoveret på skulderen for 35 år siden.