På hjemmesiden for Musikalsk Grundkursus MidtVest er der flest billeder af kvinder, der slår akkorder an på en guitar eller holder en mikrofon op for munden.

»Det er et bevidst valg,« forklarer Jens Dammeyer Sørensen, der er formand for MGK Danmark og leder af Holstebro Musikskole.

Et forsøg på at påvirke den enorme skævvridning mellem kønnene, som den danske musikbranche oplever. Men måske er der ændringer på vej med de 224 mio. kr., som kulturministeren vil pumpe ind i dansk musik over de næste fire år.