Politikere begejstrede

Aarhus’ borgmester, Jakob Bundsgaard (S), glæder sig over den alternative markering.

»The Ocean Race bliver et megaevent – den største i Aarhus i 2023. Vi tror på, at vi med store events i Aarhus kan bidrage til at inspirere til forandring og formidle bud på fremtidens grønne, teknologiske løsninger. Det bliver droneshowet et fremragende eksempel på,« siger Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse.

Rådmanden for Kultur og Borgerservice i Aarhus, Rabih Azad-Ahmad (R), er også begejstret over droneshowet.

»Der er tradition for fyrværkeri ved store markeringer, men vi har valgt at bruge lysende droner. Det sender et signal om, at Aarhus er en by, der tænker på miljøet uden at gå på kompromis med fællesskab og oplevelser,« siger Rabih Azad-Ahmad.