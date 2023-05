Jo, de lever af talentet for at formulere sig fængende og kreativt. Så selvfølgelig vækker strejkebannere i USA lige nu opsigt.

Her er de ca. 11.500 medlemmer af fagforeningen for manuskriptforfattere, Writers Guild of America, gået ind i anden uge af deres nationale strejke mod filmstudier i Hollywood. Film- og tv-manuskriptforfatterne kæmper for mere i løn og og bedre arbejdsforhold. F.eks. i forhold til den fremtidige brug af kunstig intelligens, AI, i arbejdet med manuskripter.