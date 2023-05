Men publikumsmæssigt viste det sig at være en succes. Således satte det aarhusianske museum i 2022 besøgsrekord med knap 43.000 gæster. Siden har Julie Rokkjær Birch sagt farvel til museet, og onsdag kunne man så endelig præsentere hendes afløser.

Den 47-årige Pernille Taagaard Dinesen tiltræder 1. august som ny direktør. Hun kommer fra en stilling som Head of Public Engagement på Aros og er uddannet kunsthistoriker og dramaturg fra Aarhus Universitet.

»Alt i vores tid indikerer, at vi som samfund forpligter os til at varetage komplekse spørgsmål om køn, identitet og ligestilling. Jeg kunne derfor ikke pege på en institution mere højaktuel end KØN. Det er et kæmpe privilegium at tiltræde som direktør netop nu, og jeg glæder mig ubeskriveligt meget til at medvirke til videreudviklingen af KØNs relevans,« udtaler Pernille Taagaard Dinesen i en pressemeddelelse.