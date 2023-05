Hollywood-forfattere starter strejke efter sammenbrud

Og stigningen i streaming betyder ifølge manuskriptforfatterne, at de får en lavere løn for mere arbejde.

Ifølge Reuters er halvdelen af manuskriptforfattere på laveste lønniveau. I 2013-2014 var det tal en tredjedel, viser en statistik hos WGA ifølge mediet.

Gennemsnitslønnen er for manuskriptforfattere faldet med fire procent det seneste årti.

Men det er ikke det eneste, som manuskriptforfatterne vil have afklaring på. De vil have stillet sikkerhed for, at kunstig intelligens ikke bruges til at producere nye manuskripter baseret på deres tidligere arbejde.

I 2007 og 2008 strejkede manuskriptforfattere i Hollywood i 100 dage. Det betød, at tv-stationerne udkom med flere realityshows og genudsendelser.