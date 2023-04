Anmelderrost maratonteater løber med tre nomineringer til Årets Reumert

Herunder kan du se en oversigt over alle de nominerede til de forskellige Reumert-priser:

Årets kvindelige hovedrolle:

* Nanna Bøttcher, ”Omstigning til paradis”, Aarhus Teater.

* Marie Knudsen Fogh, ”Dødsbo på pløjemarken”, Aalborg Teater.

* Ditte Hansen, ”The Humans”, Folketeatret.

Årets mandlige hovedrolle:

* Emil Prenter, ”Erasmus Montanus”, Aarhus Teater og Sort/Hvid.

* Lars Simonsen, ”Dødsdansen”, Odense Teater.

* Jacque Lauritsen, ”Restaurant Europa”, Jacque Lauritsen og AKUT360.

Årets kvindelige ensemblerolle:

* Christiane Gjellerup Koch, ”Maskerade”, Grønnegårds Teatret.

* Karla Rosendahl, ”Dødsbo på pløjemarken”, Aalborg Teater.

* Anne Laybourn, ”Leonora Christina - Sandhedens Dronning”, Aarhus Teater.

Årets mandlige ensemblerolle

* Jens Jørn Spottag, ”Arven”, Det Kongelige Teater.

* Benjamin Kitter, ”Dødsdansen”, Odense Teater.

* Mathias Bøgelund, ”Iliaden”, Betty Nansen Teatret.

Årets danser:

* Tobias Praetorius, ”En skærsommernatsdrøm”, Det Kongelige Teater.

* Sebastian Kloborg, ”I am Gold”, Betty Nansen Teatret og Unpair, Kammerballetten.

* Emma Riis-Kofoed, ”Svanesøen”, Det Kongelige Teater.

Årets sanger:

* Magnus Vigilius, ”Siegfried”, Den Ny Opera.

* Kim Hammelsvang, ”Miss Saigon”, Det Ny Teater.

* Sara Gadborg, ”Grease The Musical”, One And Only Musicals.

Årets instruktør:

* Amanda Linnea Ginman og Sebastian Kloborg, ”Mørkt forår”, Betty Nansen Teatret.

* Thomas Bendixen, ”Arven”, Det Kongelige Teater.

* Sigrid Johannesen, ”Arturo Uis uhindrede vej til magten”, Vendsyssel Teater.

Årets scenedesign/årets scenograf:

* Marie í Dali, ”Manualen”, Det Kongelige Teater.

* Frederikke Dalum og Søren Knud Christensen, ”Arturo Uis uhindrede vej til magten”, Vendsyssel Teater.

* David Gehrt, ”Dracula”, Aarhus Teater og Den Jyske Opera.

Årets dramatiker:

* Johannes Lilleøre, ”Kannibalen”, Det Kongelige Teater og Blaagaard Teater.

* Madame Nielsen, ”Panic!”, Aarhus Teater og Den Danske Scenekunstskole, Aarhus.

* Henrik Szklany, ”Dødsbo på pløjemarken”, Aalborg Teater.

Årets forestilling:

* ”Omstigning til paradis”, Aarhus Teater.

* ”Arven”, Det Kongelige Teater.

* ”Dødsbo på pløjemarken”, Aalborg Teater.

Årets musical / musikteater:

* ”Come from away”, Fredericia Musicalteater.

* ”Ta’ mig som jeg er”, Sjællands Teater, Jangmarks Agentur og Trine Pallesen.

* ”Dracula”, Aarhus Teater og Den Jyske Opera.

Årets børne-/ungdomsforestilling:

* ”Duften af Betlehem”, Teaterhuset Filuren.

* ”Animals”, Meridiano Teatret og Teater Tix.

* ”Hvis jeg bliver født som…”, sART Danseteater og Team Teatret.

Årets opera:

* ”Manualen”, Det Kongelige Teater.

* ”Den sidste olie”, OPE-N, Athelas Sinfonietta Copenhagen.

* ”Lisbon Floor”, Copenhagen Opera Festival.

Årets danseforestilling:

* ”Kammerballetten 2022”, Kammerballetten.

* ”Plejer er død - Kalinka”, Uppercut Danseteater.

* ”En skærsommernatsdrøm”, Det Kongelige Teater.

Årets særpris:

* ”SKY66EN”, Mikael Fock Production.

* ”Valgaften”, Teatret Svalegangen.

* ”Skyggernes Museum”, Morten Burian.

